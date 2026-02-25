India Today: Индия может купить 36−40 российских истребителей-невидимок Су-57

Как пишет индийский журнал India Today, ВВС Индии вскоре могут обратиться в Совет по оборонным закупкам за разрешением на закупку 36−40 истребителей Су-57. Стоимость сделки может достигнуть 7 млрд долларов, и она рассматривается как возможность создания моста для перехода на отечественные самолеты пятого поколения AMCA.
Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила, что технические консультации с Индией находятся на продвинутой стадии. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха заявил, что в ходе переговоров обсуждаются лицензионное производство экспортного варианта Су-57 на индийских предприятиях, которые сейчас выпускают Су-30МКИ.
Для Нью-Дели вопросы доступа к двигателям, интеграции авионики и прав интеллектуальной собственности занимают центральное место в любых серьезных переговорах, говорится в статье. Рособоронэкспорт предложил не только прямые поставки индийского варианта истребителя, но и организацию совместного производства.
Индийское издание отмечает, что Су-57 обладает малозаметностью, повышенными дальнобойностью и маневренностью с изменением вектора тяги. Самолет оснащен двигателем АЛ-41Ф1, а в будущем на нем планируется устанавливать более совершенный двигатель «Изделие 30».
В заключение еженедельник уточняет, что официальная оценка потенциального проекта еще не началась и контракт пока не подписан.