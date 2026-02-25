Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

India Today: Индия может купить 36−40 российских истребителей-невидимок Су-57

Спустя несколько дней после заключения сделки на сумму более 30 млрд долларов на поставку 114 французских истребителей Rafale Индия рассматривает возможность покупки у России 36−40 истребителей-невидимок Су-57 M1E в качестве «промежуточного решения».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет индийский журнал India Today, ВВС Индии вскоре могут обратиться в Совет по оборонным закупкам за разрешением на закупку 36−40 истребителей Су-57. Стоимость сделки может достигнуть 7 млрд долларов, и она рассматривается как возможность создания моста для перехода на отечественные самолеты пятого поколения AMCA.

Это, по мнению издания, свидетельствует о многовекторной стратегии Нью-Дели по модернизации своего боевого флота.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила, что технические консультации с Индией находятся на продвинутой стадии. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха заявил, что в ходе переговоров обсуждаются лицензионное производство экспортного варианта Су-57 на индийских предприятиях, которые сейчас выпускают Су-30МКИ.

Согласно India Today, в предложении делается упор на максимальное участие индийской промышленности и потенциальную передачу технологий Су-57.

Для Нью-Дели вопросы доступа к двигателям, интеграции авионики и прав интеллектуальной собственности занимают центральное место в любых серьезных переговорах, говорится в статье. Рособоронэкспорт предложил не только прямые поставки индийского варианта истребителя, но и организацию совместного производства.

Индийское издание отмечает, что Су-57 обладает малозаметностью, повышенными дальнобойностью и маневренностью с изменением вектора тяги. Самолет оснащен двигателем АЛ-41Ф1, а в будущем на нем планируется устанавливать более совершенный двигатель «Изделие 30».

В заключение еженедельник уточняет, что официальная оценка потенциального проекта еще не началась и контракт пока не подписан.