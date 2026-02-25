India Today: Индия может купить 36−40 российских истребителей-невидимок Су-57

Как пишет индийский журнал India Today, ВВС Индии вскоре могут обратиться в Совет по оборонным закупкам за разрешением на закупку 36−40 истребителей Су-57. Стоимость сделки может достигнуть 7 млрд долларов, и она рассматривается как возможность создания моста для перехода на отечественные самолеты пятого поколения AMCA.