Калининградские айтишники заинтересовали бизнес из Индонезии — Беспрозванных

Иностранцы подписали соглашение с одной из местных групп компаний.

Источник: канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных / Телеграм

В Калининградскую область приехали руководители трёх IT-компаний из Индонезии, чтобы познакомиться с местным бизнесом и обсудить совместные проекты. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в среду, 25 февраля.

Гостям показали разработки калининградских компаний и предложили варианты сотрудничества в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта. По словам главы региона, такие контакты могут помочь выйти на рынок стран Юго-Восточной Азии.

Первые договорённости уже есть. Индонезийская PT Terre Tech Nusantara заключила соглашение с группой компаний «Воксис». Зарубежных партнёров заинтересовали сервисы калининградского предприятия — телефония, чат-боты, речевые и голосовые роботы.

«На межгосударственном уровне ещё в прошлом году были поставлены серьёзные задачи по развитию стратегического партнёрства и расширению связей по самым разным направлениям, прежде всего в торговле и экономике двух стран», — добавил Беспрозванных.

В полиции рассказали, какие иностранцы чаще всего выбирают Калининградскую область для переезда. Среди них — учителя из Германии и айтишники из США.

