Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кампус БФУ завершат в рамках госпрограммы Строительство

Правительство России актуализировало перечень объектов капитального строительства, которые будут возведены и реконструированы до 2030 года в рамках государственной программы «Строительство». В обновлённый список вошли десятки медицинских, спортивных, образовательных и инфраструктурных объектов по всей стране.

Источник: Телеграм/Алексей Беспрозванных

Особое внимание уделено созданию социальной инфраструктуры и развитию университетских кампусов. В числе приоритетных проектов — завершение строительства кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта уже в текущем году.

Новый комплекс призван стать современной научно-образовательной площадкой и точкой притяжения для студентов и исследователей.

О планах сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объём федерального финансирования мероприятий программы составляет около 7 триллионов рублей. Контроль за реализацией поручено вице-премьеру Марату Хуснуллину, а профильным министерствам — обеспечить своевременное доведение средств и надзор за их эффективным использованием.

Развитие кампуса БФУ рассматривается как ключевой элемент модернизации образовательной среды региона и укрепления его научного потенциала.