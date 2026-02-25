Кампус БФУ завершат в рамках госпрограммы Строительство

Особое внимание уделено созданию социальной инфраструктуры и развитию университетских кампусов. В числе приоритетных проектов — завершение строительства кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта уже в текущем году.
Новый комплекс призван стать современной научно-образовательной площадкой и точкой притяжения для студентов и исследователей.
О планах сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объём федерального финансирования мероприятий программы составляет около 7 триллионов рублей. Контроль за реализацией поручено вице-премьеру Марату Хуснуллину, а профильным министерствам — обеспечить своевременное доведение средств и надзор за их эффективным использованием.
Развитие кампуса БФУ рассматривается как ключевой элемент модернизации образовательной среды региона и укрепления его научного потенциала.