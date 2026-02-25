Кампус БФУ завершат в рамках госпрограммы Строительство

Правительство России актуализировало перечень объектов капитального строительства, которые будут возведены и реконструированы до 2030 года в рамках государственной программы «Строительство». В обновлённый список вошли десятки медицинских, спортивных, образовательных и инфраструктурных объектов по всей стране.