Источник: Польша отказывается бесплатно передавать Киеву оставшиеся МиГ‑29

«На балансе у польских военных остаются еще самолеты, которые могли бы быть переданы Украине. Это около 14 МиГ-29, из которых шесть-восемь пригодны к выполнению полетов. Но сейчас обсуждение их передачи Киеву фактически заблокировано, так как речь идет о деньгах», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что войско польское уже не нуждается в этих самолетах, так как их ресурс уже практически выработан, а ремонт и модернизация нерациональны. При этом он отметил, что польские власти ранее заявляли о готовности передать эту технику Украине.
По словам собеседника агентства, Польша ранее «получала солидные суммы возмещений» из европейских фондов за поставленное Киеву вооружение, включая прошлую партию МиГ-29, которая была передана несколько лет назад.
«Теперь же выплаты возмещений, которые должны были компенсировать Польше часть затрат на поставляемое вооружение Украине, были заморожены из‑за постоянного вето Венгрии на блок решений в Совете ЕС. Венгрия препятствует выделению средств», — заявил он.
По данным источника, Варшава настаивает на «конкретных финансовых гарантиях» прежде, чем согласиться на передачу оставшихся самолетов.
«По мнению руководства страны, которое решает эти вопросы, было бы слишком расточительно отдать технику просто так и остаться с пустыми руками. Но сейчас механизм компенсации заблокирован», — сказал он.
В Варшаве ранее уже выразили обеспокоенность действиями Венгрии: глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский пожаловался на блокирование компенсационных выплат.
Во вторник Канцелярия премьер-министра Польши сообщила, что Варшава за время специальной военной операции поставила Киеву 318 танков, в том числе Т-72, PT-91, Leopard 2A4, 586 бронетранспортеров, в том числе БМП-1, БРДМ-2, Rosomak, 137 единиц ствольной артиллерии, в том числе самоходные артиллерийские установки Krab и самоходные минометы Rak, десять истребителей МиГ-29 и десять ударных вертолетов Ми-24. Общая стоимость военной техники и вооружения, переданного Польшей Украине до марта 2025 года, составляет 18 миллиардов злотых (около 5 миллиардов долларов).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.