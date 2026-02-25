Хуснуллин раскрыл секрет «дешёвых» квартир

Дальнейшее развитие строительного рынка в России теперь напрямую зависит от роста реальных доходов граждан и перехода на технологии быстровозводимого жилья. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин после отчета правительства РФ в Госдуме. По словам вице-премьера, ключевым фактором доступности квадратных метров станет не только льготная ипотека, но и радикальное снижение себестоимости через массовое использование домокомплектов.
«Для того, чтобы темп поддержать, нам нужна программа, чтобы у людей было достаточно доходов. Главный вопрос — это доходы населения», — передает «Интерфакс» слова Хуснуллина. Он добавил, что кабинет министров, «несмотря на все сложности бюджета», продолжал субсидировать ипотеку при высокой ставке и подчеркнул необходимость поддержки этого инструмента и далее.
«Нам, конечно, нужно… научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты», — сказал Хуснуллин. При этом власти готовы субсидировать производителей таких конструкций, включая сферу деревянного домостроения.
