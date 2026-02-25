Хуснуллин раскрыл секрет «дешёвых» квартир

«Для того, чтобы темп поддержать, нам нужна программа, чтобы у людей было достаточно доходов. Главный вопрос — это доходы населения», — передает «Интерфакс» слова Хуснуллина. Он добавил, что кабинет министров, «несмотря на все сложности бюджета», продолжал субсидировать ипотеку при высокой ставке и подчеркнул необходимость поддержки этого инструмента и далее.