Хуснуллин раскрыл секрет «дешёвых» квартир

Дальнейшее развитие строительного рынка в России теперь напрямую зависит от роста реальных доходов граждан и перехода на технологии быстровозводимого жилья.

Дальнейшее развитие строительного рынка в России теперь напрямую зависит от роста реальных доходов граждан и перехода на технологии быстровозводимого жилья. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин после отчета правительства РФ в Госдуме. По словам вице-премьера, ключевым фактором доступности квадратных метров станет не только льготная ипотека, но и радикальное снижение себестоимости через массовое использование домокомплектов.

«Для того, чтобы темп поддержать, нам нужна программа, чтобы у людей было достаточно доходов. Главный вопрос — это доходы населения», — передает «Интерфакс» слова Хуснуллина. Он добавил, что кабинет министров, «несмотря на все сложности бюджета», продолжал субсидировать ипотеку при высокой ставке и подчеркнул необходимость поддержки этого инструмента и далее.

«Нам, конечно, нужно… научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты», — сказал Хуснуллин. При этом власти готовы субсидировать производителей таких конструкций, включая сферу деревянного домостроения.

Читайте материал: «Эксперты оценили отчет Мишустина в Госдуме: “Выступление пронизано чувством внимания”».

