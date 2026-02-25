Ричмонд
В кабмине назвали способ строительства в России дешевого жилья

Хуснуллин заявил о возможности строить в РФ дешевое жилье.

Источник: Комсомольская правда

В России нужно строить более дешевое жилье за счет развития сегмента домокомплектов. Об этом заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешевое жилье, это домокомплекты», — сказал он.

По его словам, при наличии финансирования в кабмине настроены помогать в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение.

Кроме того, как отметил Хуснуллин, следует обеспечить и коммунальную инфраструктуру, включая льготное подключение к электричеству.

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер сообщил, что единый стандарт обязательной отделки многоквартирных домов может появиться уже во втором квартале текущего года. Он уточнил, что в документе подробно определят, что входит в стандарт отделки квартир, а также как должны быть сделаны полы и стены. В нем также пропишут, кто будет выступать экспертом при оценке качества отделки.