В кабмине назвали способ строительства в России дешевого жилья

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер сообщил, что единый стандарт обязательной отделки многоквартирных домов может появиться уже во втором квартале текущего года. Он уточнил, что в документе подробно определят, что входит в стандарт отделки квартир, а также как должны быть сделаны полы и стены. В нем также пропишут, кто будет выступать экспертом при оценке качества отделки.