Представлен полный перечень локализованных авто для работы в такси: какие марки вошли в список

Минпромторг направил в кабмин полный перечень локализованных в России автомобилей для работы в такси, в скором времени список может быть рассмотрен и утвержден. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Антон Алиханов.
«Мы внесли в правительство список уже. Я надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать на правительстве, и он будет утвержден», — отметил министр.
Он заметил, что бренд Haval, автомобили которого также производятся в России, попал в этот список.
Как писал сайт KP.RU, в начале февраля Алиханов сообщил, что полный перечень локализованных автомобилей для работы в такси подготовлен, его публикация ожидается в ближайшие недели.
В октябре прошлого года Минпромторг утвердил первый список машин для работы в такси с 2026 года. Тогда для работы в такси допустили автомобили марок Lada (включая модели Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ («Патриот», «Хантер»), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8).