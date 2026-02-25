Lada стала самой массовой маркой авто в России

Второе место занимает японская Toyota — 4,5 миллиона авто. Далее следуют корейские Kia (2,75 млн) и Hyundai (2,7 млн). Более двух миллионов зарегистрированных машин также у Nissan и Renault. В десятку самых популярных марок вошли Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.
Самой массовой моделью стала Lada-2107, или «Семёрка»: таких автомобилей в РФ насчитывается 1,19 миллиона. В тройке лидеров — Kia Rio (1 млн) и Lada «Нива» (995 тысяч). Почти догнала миллионный рубеж Hyundai Solaris (932 тысячи). Всего в России на начало года зарегистрировано 55,5 миллиона автотранспортных средств всех типов.
Ранее сообщалось, что россияне начали массово получать запросы от налоговой службы и таможни из-за покупки машин у иностранцев за наличные или криптовалюту. В письмах ведомство запрашивает информацию о способе оплаты и предупреждает о возможных санкциях за нарушение валютного контроля. Если покупатель расплатился с продавцом-нерезидентом наличными или криптовалютой, ему грозит штраф от 20 до 40% от суммы сделки.
