Lada стала самой массовой маркой авто в России

Ранее сообщалось, что россияне начали массово получать запросы от налоговой службы и таможни из-за покупки машин у иностранцев за наличные или криптовалюту. В письмах ведомство запрашивает информацию о способе оплаты и предупреждает о возможных санкциях за нарушение валютного контроля. Если покупатель расплатился с продавцом-нерезидентом наличными или криптовалютой, ему грозит штраф от 20 до 40% от суммы сделки.