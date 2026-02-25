Bloomberg: новые пошлины США превысят потолок тарифов на товары из ЕС на €4,2 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Новая тарифная политика американской администрации может привести к тому, что товары из стран Евросоюза на общую сумму в €4,2 млрд ($5 млрд) столкнутся с импортными пошлинами, превышающими 15-процентный рубеж, о котором стороны договорились в прошлом году. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По информации его источников, новая торговая политика США в случае ее реализации подразумевает, что за пределы оговоренного потолка по тарифам выйдет часть продукции сельского хозяйства, включая сыр и масло, изделия из пластика, тканей, а также химикаты. Всего потолок пошлин может быть превышен для порядка 7% экспорта Евросоюза, указывает агентство со ссылкой на представителя Еврокомиссии Олофа Джилла.
Ранее на этой неделе Европарламент отложил ратификацию соглашения с США о тарифах, которое закрепляет за ЕС обязательство платить в одноcтороннем порядке США торговые пошлины в размере 15%.
Администрация США в апреле прошлого года объявила о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля 2025 года. 20 февраля Верховный суд США признал превышением полномочий введение американской администрацией импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги. 21 февраля вашингтонская администрация объявила о повышении так называемых глобальных пошлин на импорт в Соединенные Штаты с 10% до 15%.