Bloomberg: новые пошлины США превысят потолок тарифов на товары из ЕС на €4,2 млрд

Администрация США в апреле прошлого года объявила о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля 2025 года. 20 февраля Верховный суд США признал превышением полномочий введение американской администрацией импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги. 21 февраля вашингтонская администрация объявила о повышении так называемых глобальных пошлин на импорт в Соединенные Штаты с 10% до 15%.