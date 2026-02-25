Аналитик Волков: в 2026 году твердые сыры подорожают, а масло — подешевеет

Ранее, аналитик Альберт Давлеев отметил, что пик спроса на яйца, который приводит и к легкому дефициту, и к росту цен, в 2026 году перепутал праздники: обычно он происходит перед Пасхой, а тут наступил во время Масленицы. Оптовые цены на яйца выросли др 110 рублей за десяток категории С1, рост составил 83,3% и 89,7% за месяц и год соответственно, подсчитали аналитики отрасли, пишет aif.ru.