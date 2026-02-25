Аналитик Волков: в 2026 году твердые сыры подорожают, а масло — подешевеет

Аналитик Илья Волков рассказал, как изменятся цены на молочные продукты в ближайшие месяцы. Коррекция цен неизбежна, потому что наметился серьезный дисбаланс.
Фермерский сегмент уже живет в условиях сниженных цен, тарифы закупки молока в личных хозяйствах снижаются, а розница пока не спешит транслировать это потребителю.
Но сырое молоко — это базовый компонент для всех молочных продуктов, если оно дешевеет, то и вся продукция должна падать в цене. Удерживать стоимость для потребителя позволяет избыточный запас на производствах, рост издержек и инфляционные ожидания.
В ближайшие месяцы могут подешеветь сыры и выдержанные сорта (например, «русские», «голландские-стиль»). Прирост цен диапазоне +8−15% к уровню начала 2026 года.
Крафтовые йогурты, греческие версии и функциональные продукты (высокопротеиновые, с добавленными культурами) — прирост стоимости в диапазоне +5−12%.
Питьевое молоко в упаковке, включая пастеризованное и ультрапастеризованное прибавит порядка 4 — 7%.
Кефир, ацидофильное молоко, простые йогурты массового сегмента — останутся в том же ценовом сегменте.
— Творог стандартной жирности и простая сметана также будут ограничены в росте цен — потребительская эластичность спроса в этих сегментах выше, и переработчики вряд ли смогут повысить цены в широком диапазоне без потери объема продаж, — говорит Волков в беседе с Газета.ru.
А вот на сливочное масло ценник может снизиться на 5−10%, аналогичная ситуация возможна по обезжиренному молоку и кисломолочным десертам — снижение цены на 3−8%.
В первом полугодии 2026 года будет удлиненный переходный период, когда отдельные продукты корректируют цены вверх, другие — вниз, резкие скачки маловероятны.
Ранее, аналитик Альберт Давлеев отметил, что пик спроса на яйца, который приводит и к легкому дефициту, и к росту цен, в 2026 году перепутал праздники: обычно он происходит перед Пасхой, а тут наступил во время Масленицы. Оптовые цены на яйца выросли др 110 рублей за десяток категории С1, рост составил 83,3% и 89,7% за месяц и год соответственно, подсчитали аналитики отрасли, пишет aif.ru.
Ранее, эксперты подвели итог «Индекса кофе с бутербродом» за 2025 год. В России он вырос лишь на 2,7 пункта до 164,5. Данные «Чек Индекса» показывают удорожание кофе, батона и ветчины, в то время как цены на огурцы и сливочное масло снизились, пишет Царьград.