В Мордовии расходы бюджета увеличили на 1,6 млрд рублей

«Объем доходов на 2026 год предлагается увеличить на 325 млн рублей за счет поступления от операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета. Также в составе бюджета предлагается утвердить и остатки, которые сформировались на едином счете бюджета по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 1 млрд 296 млн рублей. Таким образом, расходная часть бюджета увеличивается на 1,621 млрд рублей», — сказал в ходе заседания министр финансов Сергей Тюркин.