В Мордовии расходы бюджета увеличили на 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Мордовии на сессии в среду скорректировали бюджет республики на 2026 год, увеличив объем доходов на 325 млн рублей, а расходную часть на 1,6 млрд рублей.
«Объем доходов на 2026 год предлагается увеличить на 325 млн рублей за счет поступления от операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета. Также в составе бюджета предлагается утвердить и остатки, которые сформировались на едином счете бюджета по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 1 млрд 296 млн рублей. Таким образом, расходная часть бюджета увеличивается на 1,621 млрд рублей», — сказал в ходе заседания министр финансов Сергей Тюркин.
Он пояснил, что объем доходов увеличен в связи с уточнением прогнозных назначений по неналоговым доходам. С учетом принятых изменений объем доходов республиканского бюджета в 2026 году составит 79 млрд 623 млн рублей, объем расходов — 79 млрд 427 млн рублей. Профицит республиканского бюджета уменьшится за счет остатков и составит 196 млн рублей.
Дополнительные средства направят на дорожную деятельность, обеспечение жильем детей-сирот, организацию отдыха и оздоровления детей, финансовую поддержку местных бюджетов, ремонт объектов теплоснабжения, на мероприятия в области образования и молодежной политики, а также на решение других социально значимых вопросов.
Бюджет Мордовии на 2026 год был принят 23 декабря 2025 года с объемом доходов в размере 79,3 млрд рублей, расходов — 77,8 млрд рублей.