Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 26 февраля

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара и увеличил курс российского рубля на 26 февраля, четверг.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 26 февраля, четверг. В итоге курс доллара и курс евро были понижены, а курс российского рубля вырос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на четверг, 26 февраля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8457 белорусского рубля, 1 евро — 3,3548 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7526 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, установленными на среду, 25 февраля, стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля вырос в четверг, 26 февраля. Ощутимее при этом в сторону увеличения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0030 белрубля, курс евро снизился на 0,0035 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0129 белрубля.

Еще Минтруда Беларуси сказало, когда могут пересчитать пенсию, и она увеличится в 1,8 раза.

