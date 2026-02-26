Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 26 февраля

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 26 февраля, четверг. В итоге курс доллара и курс евро были понижены, а курс российского рубля вырос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 26 февраля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8457 белорусского рубля, 1 евро — 3,3548 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7526 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на среду, 25 февраля, стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля вырос в четверг, 26 февраля. Ощутимее при этом в сторону увеличения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0030 белрубля, курс евро снизился на 0,0035 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0129 белрубля.
