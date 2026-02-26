Reuters: Saudi Aramco приостановила экспорт сжиженного газа с терминала Джуайма

Джуайма является одним из крупнейших в мире терминалов для экспорта сжиженных газов, пишет Reuters. По данным аналитической компании Kpler, в 2024—2025 годах через него ежемесячно отгружалось в среднем около 450 тыс. тонн СУГ. В прошлом году порядка 60% поставок с этого терминала направлялось в Индию, около 15% — в Китай.