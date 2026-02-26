Reuters: Saudi Aramco приостановила экспорт сжиженного газа с терминала Джуайма

ДУБАЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco приостановила экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) с терминала Джуайма на востоке королевства из-за повреждения трубопроводов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление корпорации.
Инцидент произошел в понедельник, 23 февраля. По данным источников агентства, причиной стало обрушение части эстакады, по которой проходят трубопроводы с пропаном и бутаном. Согласно заявлению Saudi Aramco, компания активировала план реагирования на чрезвычайные ситуации и приостановила поставки СУГ с терминала Джуайма, запланированные на ближайшие несколько недель.
В результате происшествия никто не пострадал, утечек не зафиксировано. Отгрузки СУГ с западного побережья Саудовской Аравии продолжаются в штатном режиме. Компания оценивает масштабы повреждений и возможные последствия.
Джуайма является одним из крупнейших в мире терминалов для экспорта сжиженных газов, пишет Reuters. По данным аналитической компании Kpler, в 2024—2025 годах через него ежемесячно отгружалось в среднем около 450 тыс. тонн СУГ. В прошлом году порядка 60% поставок с этого терминала направлялось в Индию, около 15% — в Китай.