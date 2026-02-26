Россиянам сказали, кого ждет повышение пенсий с 1 марта

С 1 марта некоторым россиянам увеличат пенсии, речь, в частности, о 80-летних юбилярах февраля, заявил aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Увеличение пенсий в марте 2026 года, прежде всего, затронет тех пенсионеров, кому в феврале исполнилось 80 лет. Так, для данной категории пенсионеров предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и осуществляемое с 2025 года включение в неё надбавки за уход», — сказал Балынин.
Экономист на примере объяснил, как будет происходить повышение. Если у 80-летнего юбиляра февраля в декабре пенсия составляла 34 373 рубля, то в январе она была проиндексирована на 7,6%, до 36 985,35 рубля. В феврале этот пенсионер получил аналогичную сумму, а в марте будет произведено увеличение в связи с достижением 80-летнего возраста.
«Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9 584,69 рубля, надбавка за уход — 1 413,86 рубля. Поэтому в марте пенсионер получит 47 978,9 рубля. Размер выплаты в марте у пенсионера из представленного примера будет на 39,6% выше, чем в декабре 2025 года, и на 29,7% выше, чем в январе-феврале 2026 года», — добавил Балынин.
Увеличение выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно.
«Также напомню, что если у получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности есть неучтённые данные, то в случае подачи ими соответствующего заявления до 31 марта 2026 года, размер доплаты будет скорректирован с 1 мая 2026 года», — подытожил экономист.
