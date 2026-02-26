Россиянам сказали, кого ждет повышение пенсий с 1 марта

Экономист на примере объяснил, как будет происходить повышение. Если у 80-летнего юбиляра февраля в декабре пенсия составляла 34 373 рубля, то в январе она была проиндексирована на 7,6%, до 36 985,35 рубля. В феврале этот пенсионер получил аналогичную сумму, а в марте будет произведено увеличение в связи с достижением 80-летнего возраста.