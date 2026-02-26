Депозиты приморцев превысили 772 млрд рублей на начало 2026 года

По итогам 2025 года депозитный портфель жителей Приморья продолжил расти: на 1 января 2026 года объём средств физических лиц на банковских счетах, без учёта счетов эскроу, превысил 772 млрд рублей — это на 13,2% больше, чем годом ранее. В то же время предприятия региона сократили объёмы средств на счетах: показатель упал на 4,8% и составил около 143 млрд рублей, сообщила пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
«Объёмы средств жителей края на счетах в банках, без учета счетов эскроу, в 2025 году продолжили активно расти, но более умеренными темпами в сравнении с 2024 годом. Ставки по рублевым депозитам все еще сохраняют привлекательность, и вкладчики охотно размещают средства на счетах», ― отметил начальник Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий.
На фоне всё ещё привлекательных ставок по рублёвым вкладам население активно сохраняет сбережения в банках. При этом максимальная ставка в десяти крупнейших банках к концу декабря 2025 года снизилась до 15,3% по сравнению с 21,7% годом ранее.
На уровне всего Дальневосточного федерального округа картина схожая: средства населения выросли на 17,7% и достигли 2,7 трлн рублей. Лидерами по приросту стали Забайкальский край (+28,8%) и Еврейская автономная область (+28,1%). Бизнес ДФО хранит почти 1,2 трлн рублей на банковских счетах.