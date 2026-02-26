Депозиты приморцев превысили 772 млрд рублей на начало 2026 года

По итогам 2025 года депозитный портфель жителей Приморья продолжил расти: на 1 января 2026 года объём средств физических лиц на банковских счетах, без учёта счетов эскроу, превысил 772 млрд рублей — это на 13,2% больше, чем годом ранее. В то же время предприятия региона сократили объёмы средств на счетах: показатель упал на 4,8% и составил около 143 млрд рублей, сообщила пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.