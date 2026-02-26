В РФ с 1 марта можно будет вернуть деньги за билет в случае задержи турпоезда

Согласно документу, пассажир сможет вернуть неполную сумму при возврате билета менее чем за 72 часа до отправления поезда, но не позднее чем за 24 часа, для проезда в составе организованной группы пассажиров — менее чем за 14 суток до отправления, но не позднее, чем за 10 суток. А также при возврате билета в кассу вследствие болезни или несчастного случая, подтвержденных документом в течение 5 суток с даты отправления поезда, на который был приобретен билет.