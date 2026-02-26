В РФ с 1 марта можно будет вернуть деньги за билет в случае задержи турпоезда

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ вводит правила возврата билетов в туристических поездах с 1 марта 2026 года, следует из приказа Минтранса.
Из документа следует, что пассажир сможет вернуть деньги за билет, если ему не предоставят место в поезде согласно приобретенному билету, при отмене поезда, а также при задержке отправления со станции посадки пассажира.
Кроме того, пассажир имеет право получить полную стоимость проезда при возврате билета не позднее чем за 72 часа до отправления поезда, для проезда в составе организованной группы — не позднее чем за 14 суток.
Согласно документу, пассажир сможет вернуть неполную сумму при возврате билета менее чем за 72 часа до отправления поезда, но не позднее чем за 24 часа, для проезда в составе организованной группы пассажиров — менее чем за 14 суток до отправления, но не позднее, чем за 10 суток. А также при возврате билета в кассу вследствие болезни или несчастного случая, подтвержденных документом в течение 5 суток с даты отправления поезда, на который был приобретен билет.
Из документа следует, что пассажиру не вернут деньги за билет при возврате, менее чем за 24 часа до отправления поезда, для проезда в составе организованной группы пассажиров — менее чем 10 суток.
Кроме того, пассажиру вернут деньги за перевозку багажа, если тот отказывается от перевозки до отправления поезда. Уточняется, что за операцию возврата данных денежных средств взимается сбор. Однако багаж не может быть перевезен без сопровождения пассажира.
Правила перевозки в туристических поездах разработаны в РФ впервые, приказ создавался с учетом накопленного РЖД опыта. Как отмечали в Минтрансе, это новый для российского законодательства порядок, который позволит устранить пробел в правовом регулировании туристских ж/д перевозок.