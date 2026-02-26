Биотехнологический центр за 6,6 млрд рублей построят на острове Русский

Владивосток объявил о планах по возведению инновационного научно-технологического центра на острове Русском. Проект подразумевает строительство научно-образовательного комплекса в сфере биотехнологий, интегрированного в структуру Инновационного центра «Русский». Как сообщает RosTender.info, подрядная организация будет определена по итогам аукциона.
Прием заявок от компаний продлится до 16 марта 2026 года. Победителю аукциона предстоит разработать рабочую документацию, после чего провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Начальная стоимость контракта составляет 6,6 млрд рублей.
«Новый центр усилит научно-технический потенциал региона. Он привлечет специалистов и инвесторов в сферу биотехнологий. Остров Русский давно считается перспективной площадкой для крупных инновационных проектов, и этот станет важным шагом в его развитии», — говорится в сообщении.
Напомним, что инновационный научно-технологический центр «Русский» — это территория с особыми преференциями для инновационных предприятий, создается по поручению президента России Владимира Путина. Резидентам ИНТЦ доступны налоговые льготы и административные преференции. Основными направлениями работы центра являются биомедицина, биотехнологии и фармацевтика. Кроме того, развивается сотрудничество с Индией и Китаем.
В настоящее время в первой очереди ИПЦ успешно работает инновационная компания, а также Молодежное конструкторское бюро (МКБ) ДВФУ. Бюро оснащено оборудованием для выполнения широкого круга инженерных, технических и исследовательских задач для резидентов ИПЦ и других компаний региона.