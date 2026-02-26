Биотехнологический центр за 6,6 млрд рублей построят на острове Русский

Напомним, что инновационный научно-технологический центр «Русский» — это территория с особыми преференциями для инновационных предприятий, создается по поручению президента России Владимира Путина. Резидентам ИНТЦ доступны налоговые льготы и административные преференции. Основными направлениями работы центра являются биомедицина, биотехнологии и фармацевтика. Кроме того, развивается сотрудничество с Индией и Китаем.