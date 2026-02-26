Россиянам рассказали, кому и какие кредитные каникулы доступны

«Для самозанятых и бизнеса лимиты такие: до 10 млн рублей для самозанятых, до 60 млн рублей для микропредприятий, до 400 млн рублей для малых и до 1 млрд рублей для средних предприятий», — добавила Белянчиков, указав, что льготный период на каждый из кредитов длится до шести месяцев и использовать его можно раз в пять лет. Для мобилизованных и участников СВО лимиты отсутствуют.