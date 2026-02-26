Россиянам рассказали, кому и какие кредитные каникулы доступны

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Воспользоваться кредитными каникулами могут несколько категорий россиян, в том числе участники СВО, самозанятые и те, чей доход существенно снизился, рассказала ТАСС доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«Кредитные каникулы сегодня предоставляются нескольким группам заемщиков: людям, чей налогооблагаемый доход снизился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом; жителям зон чрезвычайных ситуаций, например, регионов с режимом ЧС после стихийных бедствий; мобилизованным, участникам СВО и их близким, для которых льготный период длится весь срок службы плюс 180 дней; самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса, которым каникулы доступны с 1 октября 2025 года», — перечислила она.
Объем и условия льгот зависят от категории заемщика. В частности, установлены лимиты по суммам кредитов. Для граждан, у которых существенно упал доход, они таковы: автокредиты — до 1,6 млн рублей, потребительские займы — до 450 тыс. рублей, кредитные карты — до 150 тыс. рублей.
«Для самозанятых и бизнеса лимиты такие: до 10 млн рублей для самозанятых, до 60 млн рублей для микропредприятий, до 400 млн рублей для малых и до 1 млрд рублей для средних предприятий», — добавила Белянчиков, указав, что льготный период на каждый из кредитов длится до шести месяцев и использовать его можно раз в пять лет. Для мобилизованных и участников СВО лимиты отсутствуют.
«Кроме того, банки и финансовые организации могут предлагать собственные программы кредитных каникул, отличающиеся от государственных правил», — уточнила эксперт.