В России упал спрос на высокотехнологичных специалистов

Спрос на высокотехнологичные кадры в России за год заметно снизился. По данным Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), число незакрытых вакансий для STEM-специалистов уменьшилось на 34,5%.
Самое сильное падение — в Уральском и Южном федеральных округах (более 40%). Меньше всего спрос упал на Дальнем Востоке (почти 23%). Особенно пострадала IT-область: их востребованность упала на 44%.
Эксперты связывают это с переходом компаний к осторожному планированию. Работодатели больше не готовы нанимать дорогостоящих специалистов и сворачивают амбициозные проекты. Вместо расширения штатов фирмы теперь оптимизируют внутренние кадры.
По мнению директора АИРР Александра Смекалина, бизнес "потерял иллюзии. Предприниматели перестали рассчитывать, что нужных сотрудников легко найти, и начали подстраивать стратегии под реальность.
Меньше всего STEM-специалисты востребованы в Ставропольском крае, Дагестане, Архангельской и Астраханской областях, а также в ряде республик Северного Кавказа и Сибири.
Там, где слабо развит высокотехнологичный бизнес, почти нет и спроса на такие профессии. Это приводит к оттоку талантливых специалистов из регионов, передает газета «Известия».
Арсений Луговой.