Новосибирский молочный завод «Орион» стал производить сыры на 25% быстрее

На протяжении полугода специалисты завода внедряли бережливые технологии совместно с экспертами Федерального центра компетенций. За это время на предприятии провели детальную диагностику производственных процессов и внесли ряд изменений, которые позволили оптимизировать работу. В результате время изготовления твёрдых сыров сократилось на четверть, а на этапе фасовки и маркировки скорость операций и вовсе выросла на 40%. Это позволило предприятию выйти на новый режим — теперь в смену здесь проводят две варки сыра вместо одной. Кроме того, в ходе оптимизации удалось на 30% снизить объём запасов.