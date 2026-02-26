Росимущество отдаёт в аренду 3 га леса в Садгороде на 10 лет

Территориальное управление Росимущества в Приморском крае выставило на аукцион право аренды трёх гектаров леса на Садгороде под малоэтажную жилую застройку минимум за 26,3 млн рублей на 10 лет. Об этом сообщили в территориальном управлении, опубликовав документацию к торгам на федеральной площадке.
Как пишут «Новости Владивостока на VL.ru», речь идёт об участке между жилыми комплексами «Летний квартал» и «Садовый квартал», который сейчас числится в федеральной собственности и отнесён к индивидуальному жилищному строительству. К участку уже подготовлен градостроительный план от 19 сентября 2025 года. Он действует три года и позволяет застраивать до 80% площади малоэтажными домами высотой до четырёх этажей: блокированные дома могут занять до 75% территории, индивидуальные — до 60%.
В аукционной документации указано, что ежегодный платёж для победителя торгов окажется на уровне около 2,6 млн рублей. Сейчас на участке числится только недействующая линия электроснабжения, других зданий или сооружений там нет.
Эта территория когда-то была частью зелёной зоны между несколькими детскими лагерями и на некоторых картах значилась как часть пионерского лагеря «Юность» (178-го военного завода), но корпуса «Юности» стояли на соседнем участке и их уже снесли.