Росимущество отдаёт в аренду 3 га леса в Садгороде на 10 лет

Как пишут «Новости Владивостока на VL.ru», речь идёт об участке между жилыми комплексами «Летний квартал» и «Садовый квартал», который сейчас числится в федеральной собственности и отнесён к индивидуальному жилищному строительству. К участку уже подготовлен градостроительный план от 19 сентября 2025 года. Он действует три года и позволяет застраивать до 80% площади малоэтажными домами высотой до четырёх этажей: блокированные дома могут занять до 75% территории, индивидуальные — до 60%.