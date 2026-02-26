Дорожные работы у «Сибирь-Арены» проведут за 38,9 млн в Новосибирске

В Новосибирске ведут поиск подрядчика для выполнения дорожных работ в районе «Сибирь-Арены». Начальная цена контракта составляет свыше 38,9 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Аукцион стартовал 19 февраля, прием заявок продлится до 6 марта. Заказчиком работ выступает ГКУ региона «Арена». В документе указано, что подрядчик должен будет выполнить устройство армогрунтовой стенки автомобильной дороги от улицы Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены» в Кировском районе.
Застройщику нужно разработать грунт, устроить деформационные швы, монтировать металлоконструкции, провести боковую изоляцию стен фундаментов глиной, осуществить покраску и прочее. Все работы разделили на несколько этапов. К первому планируют приступить с 1 мая. Ожидается, что весь ремонт дорожного полотна завершат к 11 декабря.