Дорожные работы у «Сибирь-Арены» проведут за 38,9 млн в Новосибирске

Застройщику нужно разработать грунт, устроить деформационные швы, монтировать металлоконструкции, провести боковую изоляцию стен фундаментов глиной, осуществить покраску и прочее. Все работы разделили на несколько этапов. К первому планируют приступить с 1 мая. Ожидается, что весь ремонт дорожного полотна завершат к 11 декабря.