В Находке дали старт строительству школы-гиганта на тысячу мест

Глава Находкинского городского округа Тимур Магинский отметил, что для администрации принципиально важно, чтобы новое здание органично вписалось в динамично развивающийся ландшафт Северного микрорайона. По его мнению, школа должна стать не просто учебным заведением, а удобным и гармоничным общественным пространством для детей и местных жителей.
Потребность в новом образовательном учреждении особенно остро ощущают молодые семьи, которые переезжают в Находку. Среди них — семья врачей Станислава Распутнего и Вероники Кижуновой. Станислав, работающий кардиологом в стационаре городской больницы, поделился, что они с супругой, переехав из Владивостока, уже приобрели квартиру в семейную ипотеку и воспитывают маленькую дочь. Для них наличие мест в детских садах и школах является критически важным фактором, и они видят, что город действительно развивается благодаря поддержке руководства страны. Вероника, врач-рентгенолог и выпускница с красным дипломом, проходившая ординатуру в Москве, выбрала для профессиональной реализации именно Находку.
В настоящее время проектировщики компании «Краспик» подготовили на рассмотрение три варианта архитектурного облика будущего комплекса. Итоговый дизайн будет выбран профессионально — каждый проект детально проработают и обсудят на заседании градостроительного совета с участием экспертов и общественности. Финансовую и организационную поддержку на этапе проектирования оказывает социальный партнер администрации — ООО «Восточная стивидорная компания».
Напомним, ранее стало известно, какие изменения ждут Спортивную набережную во Владивостоке в 2026 году.