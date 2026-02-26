В Находке дали старт строительству школы-гиганта на тысячу мест

Потребность в новом образовательном учреждении особенно остро ощущают молодые семьи, которые переезжают в Находку. Среди них — семья врачей Станислава Распутнего и Вероники Кижуновой. Станислав, работающий кардиологом в стационаре городской больницы, поделился, что они с супругой, переехав из Владивостока, уже приобрели квартиру в семейную ипотеку и воспитывают маленькую дочь. Для них наличие мест в детских садах и школах является критически важным фактором, и они видят, что город действительно развивается благодаря поддержке руководства страны. Вероника, врач-рентгенолог и выпускница с красным дипломом, проходившая ординатуру в Москве, выбрала для профессиональной реализации именно Находку.