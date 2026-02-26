Ричмонд
В Находке дали старт строительству школы-гиганта на тысячу мест

НАХОДКА, 26 февраля, ФедералПресс. В северной части Находки началась активная фаза подготовки к строительству крупного образовательного учреждения, которое объединит в себе функции школы и детского сада. Трехэтажное здание общей площадью порядка 6 тысяч квадратных метров возведут в районе улицы Сидоренко. Проектная мощность объекта впечатляет: 800 ученических мест и 212 мест для дошкольников, что в сумме составит 1012 мест. Это позволит существенно разгрузить соседние школы № 7, 8, 12 и 14, которые сегодня работают с повышенной нагрузкой. Возведение объекта стало возможным благодаря реализации мастер-плана развития города, который направлен на создание комфортной городской среды и современной социальной инфраструктуры.

Источник: Reuters

Глава Находкинского городского округа Тимур Магинский отметил, что для администрации принципиально важно, чтобы новое здание органично вписалось в динамично развивающийся ландшафт Северного микрорайона. По его мнению, школа должна стать не просто учебным заведением, а удобным и гармоничным общественным пространством для детей и местных жителей.

Потребность в новом образовательном учреждении особенно остро ощущают молодые семьи, которые переезжают в Находку. Среди них — семья врачей Станислава Распутнего и Вероники Кижуновой. Станислав, работающий кардиологом в стационаре городской больницы, поделился, что они с супругой, переехав из Владивостока, уже приобрели квартиру в семейную ипотеку и воспитывают маленькую дочь. Для них наличие мест в детских садах и школах является критически важным фактором, и они видят, что город действительно развивается благодаря поддержке руководства страны. Вероника, врач-рентгенолог и выпускница с красным дипломом, проходившая ординатуру в Москве, выбрала для профессиональной реализации именно Находку.

В настоящее время проектировщики компании «Краспик» подготовили на рассмотрение три варианта архитектурного облика будущего комплекса. Итоговый дизайн будет выбран профессионально — каждый проект детально проработают и обсудят на заседании градостроительного совета с участием экспертов и общественности. Финансовую и организационную поддержку на этапе проектирования оказывает социальный партнер администрации — ООО «Восточная стивидорная компания».

Напомним, ранее стало известно, какие изменения ждут Спортивную набережную во Владивостоке в 2026 году.