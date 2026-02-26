Россиянам напомнили условия назначения страховой пенсии

Кроме того, требуется минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При недостатке стажа или баллов страховая пенсия не назначается. В таком случае гражданин сможет претендовать на социальную пенсию, которая оформляется на пять лет позже установленного возраста.