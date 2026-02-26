Россиянам напомнили условия назначения страховой пенсии

В 2026 году страховую пенсию по старости смогут оформить женщины с 59 лет и мужчины с 64 лет. Об этом РИА Новости сообщила сенатор, бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.
По ее словам, обязательным условием остается наличие не менее 15 лет официального стажа. В расчет принимаются только те периоды работы, за которые работодатели перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России.
Кроме того, требуется минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При недостатке стажа или баллов страховая пенсия не назначается. В таком случае гражданин сможет претендовать на социальную пенсию, которая оформляется на пять лет позже установленного возраста.
Размер выплат зависит от продолжительности трудовой деятельности и суммы перечисленных взносов.
Ранее были опубликованы данные о средних размерах пенсий по регионам. Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке. По состоянию на 1 января 2026 года средняя пенсия в Чукотском автономном округе составила 41 932 рубля. В декабре 2025 года этот показатель равнялся 38 908 рублям.
В целом по России за год средний размер пенсии увеличился на 2 079 рублей. В январе 2026 года он достиг 25 254 рублей.
