На любимой дальневосточниками Шаморе появится международный термальный курорт

Комплексная концепция развития побережья бухты Лазурная (Шамора) предусматривает строительство рядом с Владивостоком международного всесезонного термального курорта «Лазурный Резорт». Один из крупнейших инвестпроектов в сфере туризма на Дальнем Востоке будет реализован будет реализован на территории возле бухты, в том числе возможно и на муниципальных участках. Преимуществом этого проекта является участие крупного китайского инвестора из Шэньчжэня, который способен обеспечить необходимые финансовые вложения, а они оцениваются в 100 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Соглашение о строительстве курорта было подписано на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ, 18) в сентябре 2025 года. Проект, общий объем инвестиций в который составит 100 млрд рублей, находится на контроле Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и рассматривается властями как проект федерального значения.
Соглашение о создании туристического кластера объединило усилия КРДВ и китайского инвестора — компании Shenzhen Zhihua Times International Trade Co., Ltd, которая выступила ключевым партнером в реализации масштабного проекта.
На церемонии подписания соглашения вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул важность проекта для растущего турпотока региона.
«Владивосток стал один из самых привлекательных с точки зрения туризма городов. Вместе с тем туристическая инфраструктура не успевает за спросом как местных жителей, так и гостей региона. Мы стараемся привлекать новых инвесторов в эту отрасль, помогать тем, кто строит новые гостиницы, создает общественные пространства, делает отдых людей комфортным и безопасным. И сегодня подписано еще одно соглашение для этого. Мы обязательно будем следить за ходом реализации проекта», — отметил Юрий Трутнев.
Мы видим уникальный потенциал Шаморы не только как летнего пляжа, но и как круглогодичного курорта международного уровня", — отметил генеральный директор Shenzhen Zhihua Times International Trade Co., Ltd Вэнь Упо.
Запуск «Лазурного Резорта» должен синхронизироваться с новой подзоной Р 6.1 в Правилах землепользования и застройки, которая ограничит этажность и защитит природный ландшафт.
Планируется, что на площади почти 200 тыс. квадратных метров разместится уникальный комплекс, способный единовременно принимать более 3 тыс. гостей. Объекты первой очереди могут начать возводиться на муниципальных участках Шаморы.
Ключевые объекты будущего курорта:
Размещение: 4-звездочный отель, апартаменты премиум-класса и виллы с термальными источниками.
Водный мир: десятки крытых и открытых бассейнов с термальной водой, детский аквапарк и центр водных видов спорта.
Культурные точки притяжения: арт-галерея на дюнах, театр искусств на берегу моря, пляжная библиотека и свадебная церковь.
«Включение проекта в ТОР “Приморье” даст инвесторам все преимущества льготного режима. Важно, что в ходе реализации проекта будет создано 3 тысячи новых рабочих мест. А после ввода в эксплуатацию курорт будет приносить значительные налоговые отчисления в бюджет края», — отметил заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.
Строительство такого масштабного объекта не только повысит туристическую привлекательность Дальнего Востока, но и станет новым магнитом для путешественников из стран АТР.
Правда, на практике реализация проекта столкнулась с рядом ограничений. В данный момент проводится сложный анализ ситуации с земельными участками. Сегодня Шамора, как называют эту территорию приморцы, поделена на более чем 100 небольших наделов, находящихся в частной и муниципальной собственности.
При этом уже разработана комплексная концепция развития территории. В январе 2025 года её представили предпринимателям, владельцам и арендаторам участков.
Концепция предусматривает развитие территории бухты Лазурная как места для круглогодичного отдыха. В рамках создания инфраструктуры на Шамору будет подведена канализация, мощностью до 6180 кубометров в сутки. Плюс предусмотрено строительство подстанции 110 кВ, что позволит обеспечить стабильную подачу электричества.
«Здесь должно появиться безопасное и комфортное место для отдыха. Поэтому командой городской администрации и регионального правительства была проделана большая работа по формированию единой концепции. Ее совместно с предпринимателями планируется реализовать до 2030 года», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.
Для участия в проекте для предпринимателей предусмотрены субсидии. Например, они могут компенсировать до 10 млн рублей на благоустройство, до 2,5 млн рублей на некапитальные объекты размещения и до 50% расходов на техническое присоединение.
При этом администрация Владивостока сейчас анализирует ранее заключенные договоры аренды земельных участков. Ведется большая работа, для того, чтобы ликвидировать нарушения, которые были допущены ранее арендаторами.
Там, где договориться не получается, муниципалитет возвращает земельные участки в государственную собственность через суд.
В КРДВ и правительстве Приморского края подчеркивают, что работа с бизнесом будет продолжена, а для добросовестных инвесторов предусмотрены механизмы субсидирования затрат на инфраструктуру.