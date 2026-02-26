На любимой дальневосточниками Шаморе появится международный термальный курорт

«Владивосток стал один из самых привлекательных с точки зрения туризма городов. Вместе с тем туристическая инфраструктура не успевает за спросом как местных жителей, так и гостей региона. Мы стараемся привлекать новых инвесторов в эту отрасль, помогать тем, кто строит новые гостиницы, создает общественные пространства, делает отдых людей комфортным и безопасным. И сегодня подписано еще одно соглашение для этого. Мы обязательно будем следить за ходом реализации проекта», — отметил Юрий Трутнев.