РБК: в России впервые за два года сократился рынок микрозаймов

Согласно расчетам, сжатие МФО произошло за счет портфеля займов, выдаваемых офлайн. По сравнению с предыдущим кварталом объем задолженности на их балансе сократился на 7,2%, а год к году — на 10,4%, до 133,1 млрд руб. В то время как в онлайн у всех членов СРО объем задолженности за квартал увеличился на 1%, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 387,3 млрд руб.