В Омске «сорвались» торги по капремонту детсада за 60 миллионов

Стоит отметить, что по состоянию на четверг, 26 февраля 2026 года, также завершены конкурсные процедуры по капремонту зданий еще двух дошкольных учреждений — детсадов № 279 и № 369. В первом случае развернулась конкурентная борьба среди двух участников, во втором заявился лишь один участник, ООО «НПО “Развитие”, с которым заключили договор.