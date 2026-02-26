В Омске «сорвались» торги по капремонту детсада за 60 миллионов

В минувшую среду, 25 декабря 2026 года, на портале госзакупок обнародованы итоги определения подрядчика для капремонта здания детского сада № 338 на проспекте Мира, 169 В.
Согласно представленному протоколу, в ходе конкурсной процедуры подана одна заявка. Однако комиссия отклонила ее за «несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ». В документации поясняется, что в направленной заявке отсутствовали данные о наличии опыта выполнения капремонта объекта капитального строительства.
Напомним, максимальная «цена» подряда на старте составила более 59,95 миллиона рублей. Работы в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» предлагалось завершить к 21 августа. Судя по всему, теперь торги будут объявлены повторно, не исключено, что срок исполнения вынужденно продлят.
Стоит отметить, что по состоянию на четверг, 26 февраля 2026 года, также завершены конкурсные процедуры по капремонту зданий еще двух дошкольных учреждений — детсадов № 279 и № 369. В первом случае развернулась конкурентная борьба среди двух участников, во втором заявился лишь один участник, ООО «НПО “Развитие”, с которым заключили договор.