Прокуратура Приморья контролирует расселение аварийного дома

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с многоквартирным домом на улице Квартальной в поселке Тавричанка Надеждинского муниципального округа. Поводом для проверки стала публикация о ненадлежащем состоянии здания, выявленная в ходе мониторинга сети. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Как рассказали в прокуратура Приморского края, ранее этот дом уже находился в поле зрения надзорного ведомства. По результатам принятых мер в августе 2025 года здание признали аварийным и подлежащим расселению. Срок переселения жильцов установлен до мая 2026 года.
«В настоящее время организована проверка полноты и своевременности действий администрации по расселению людей», — рассказали в прокуратуре.
Кроме того, в ноябре 2025 года прокурор Надеждинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления жизнеобеспечения администрации района. Он обвиняется по статье УК РФ «Халатность».
По версии следствия, должностное лицо длительное время не принимало мер по выбору управляющей организации, из-за чего дом не обслуживался должным образом и впоследствии был признан аварийным.
Уголовное дело рассматривается в Надеждинский районный суд. Соблюдение жилищных прав граждан и результаты судебного разбирательства находятся на контроле прокуратуры.