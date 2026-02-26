Ричмонд
Эквадор является ключевым поставщиком срезанных цветов в Россию

Второе место по поставкам занимает Колумбия, сообщил Россельхознадзор.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Эквадор является ключевым поставщиком срезанных цветов на российский рынок, на втором месте — Кения, на третьем — Колумбия. Об этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.

Так, по данным ФГИС «Аргус-Фито», поставки срезанных цветов из Эквадора с начала текущего года по состоянию на 23 февраля составили 118 млн штук, из Кении — 39,2 млн штук, из Колумбии — 32,7 млн штук.

В целом с начала текущего года поставки срезанных цветов в Россию составили 326,3 млн штук, что сопоставимо с объемом поставок за аналогичный период 2025 года.