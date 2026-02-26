Новый стандарт с 2027 года ужесточит требования к составу пива в России

Если производитель указывает на упаковке «ГОСТ», он обязан соблюдать установленные требования. Доля солода должна составлять не менее 80 процентов, при этом несоложеное сырье не может превышать 20 процентов. Из этого объема лишь до 2 процентов могут приходиться на сахаросодержащие продукты.