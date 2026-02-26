Новый стандарт с 2027 года ужесточит требования к составу пива в России

С 1 января 2027 года в России вступит в силу новый национальный стандарт ГОСТ Р 72295−2025 «Пиво. Общие технические условия». Об этом ТАСС сообщила кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова.
По ее словам, документ заменит стандарт 2012 года и приведет к изменениям в отрасли. ГОСТ остается добровольным, однако он четко определяет, какой продукт имеет право называться пивом при использовании соответствующей маркировки.
Если производитель указывает на упаковке «ГОСТ», он обязан соблюдать установленные требования. Доля солода должна составлять не менее 80 процентов, при этом несоложеное сырье не может превышать 20 процентов. Из этого объема лишь до 2 процентов могут приходиться на сахаросодержащие продукты.
Стандарт запрещает добавление этилового спирта — допускается только естественное брожение. Пищевые добавки разрешены исключительно в пределах, установленных документом.
При отклонении от этих параметров производитель обязан относить продукцию к категории «пивной напиток». Новый стандарт, по словам эксперта, фактически уточняет границы между пивом и другими видами продукции на рынке.
