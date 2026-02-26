«Лукойл»: судебный иск в Румынии не связан с введением надзора

БУХАРЕСТ, 26 февраля. /ТАСС/. Компания «Лукойл» опровергла предположение румынских СМИ, что поданный ею иск в бухарестский суд вызван введением властями надзора за работой в стране принадлежащих компании предприятий. Об этом говорится в ответе «Лукойла» на вопросы румынского агентства Mediafax.
«В связи со стратегической важностью работ в периметре Trident, хотим опровергнуть предположение о связи между действиями компании и введением строгого надзора за деятельностью предприятий в стране, принадлежащих “Лукойлу”. Эти шаги были сделаны независимо друг от друга, по разным причинам и с разными целями», — говорится в ответе.
«Лукойл» обратился с иском в бухарестский суд, требуя признать форс-мажорные обстоятельства, вынудившие его выйти из совместного проекта Trident по добыче газа в Черном море. Ответчиками выступают румынская компания Romgaz и Главное управление концессий на нефть и газ, входящее в Национальное агентство по минеральным ресурсам Румынии. Накануне Минэнерго Румынии рекомендовало ввести строгий надзор в стране за деятельностью предприятий, принадлежащих «Лукойлу». Проект Trident совместно реализуют компания Lukoil Overseas Atash BV и румынская Romgaz, при этом российская компания является оператором и мажоритарным акционером.
В «Лукойле» подчеркнули, что поданный иск не направлен против румынских партнеров. «Требование констатировать форс-мажорные обстоятельства — это не спорный вопрос, сформулированный путем включения Национального агентства по минеральным ресурсам, компании Romgaz и значительных подрядчиков по причине их возможных возражений. Иск направлен на прояснение существенного аспекта с целью продления сроков контракта, чтобы облегчить надлежащее исполнение соглашения о добыче нефти в условиях полного соблюдения закона», — указывается в комментарии.
«Компания никогда не хотела выйти из проекта или отказаться от него, так что в этой ситуации не считаем своевременным или полезным для развития проекта заключение дополнительного акта (речь идет о возможности передачи лицензии на разработку месторождения миноритарному партнеру — прим. ТАСС)», — отметила компания.
«Все предпринятые компанией шаги были и остаются подчинены законному стремлению Румынии обеспечить стабильность энергетического сектора, соблюдение действующего законодательства и защитить национальные экономические интересы. В настоящее время прилагаются все необходимые усилия для успешного завершения продажи активов группы в Европе компании Carlyle в условиях гласности и с соблюдением всех действующих стандартов», — подчеркивается в сообщении.