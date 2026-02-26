«Лукойл»: судебный иск в Румынии не связан с введением надзора

«Лукойл» обратился с иском в бухарестский суд, требуя признать форс-мажорные обстоятельства, вынудившие его выйти из совместного проекта Trident по добыче газа в Черном море. Ответчиками выступают румынская компания Romgaz и Главное управление концессий на нефть и газ, входящее в Национальное агентство по минеральным ресурсам Румынии. Накануне Минэнерго Румынии рекомендовало ввести строгий надзор в стране за деятельностью предприятий, принадлежащих «Лукойлу». Проект Trident совместно реализуют компания Lukoil Overseas Atash BV и румынская Romgaz, при этом российская компания является оператором и мажоритарным акционером.