Мишустин дважды отметил Новосибирск в ежегодном докладе правительству

Вторым важным пунктом доклада, связанным с Новосибирском, стал запуск Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», более известного как СКИФ. Премьер-министр обратил внимание на уникальность этого проекта, заявив, что после распада СССР в России не создавалось ничего подобного. Мишустин также сообщил, что уже в текущем, 2026 году на площадке СКИФа планируется проведение первых научных экспериментов.