Земли Садгорода отдают под застройку во Владивостоке

На сегодняшний день участок с кадастровым номером 25:28:050025:2511 находится в федеральной собственности и предназначен для индивидуального жилищного строительства. Также по документам на нем допустимо строительство малоэтажных жилых домов, то есть до 4-х этажей. При этом застроить можно либо 80% при малоэтажной застройке, либо 75%, если будут возводить таунхаусы. При индивидуальных домах процент застройки составляет 60.