Земли Садгорода отдают под застройку во Владивостоке

Сам участок расположен между жилыми комплексами «Летний квартал» и «Садовый квартал». Однако в далекие времена он был зеленым массивом между детскими лагерями, которых уже нет, но суды их вернули государству.
На сегодняшний день участок с кадастровым номером 25:28:050025:2511 находится в федеральной собственности и предназначен для индивидуального жилищного строительства. Также по документам на нем допустимо строительство малоэтажных жилых домов, то есть до 4-х этажей. При этом застроить можно либо 80% при малоэтажной застройке, либо 75%, если будут возводить таунхаусы. При индивидуальных домах процент застройки составляет 60.
Начальная стоимость участка составляет 26 млн рублей. Срок аренды 10 лет. Проведение аукциона запланировано на 23 марта.
Напомним, что в последние годы Сад-город стали массово застраивать жилыми кварталами. При этом микрорайон всегда был санаторно-курортной зоной, где располагались лечебницы, санатории и детские лагеря. Многие из них за последние годы были возвращены по суду в собственность государства как незаконно приватизированные.
Сад-город стал полем битвы не только прокуратуры и застройщиков, но и Минобороны и местных жителей. Военное ведомство хотело вернуть себе землю, опираясь на приказы 30-х годов XX века, хотя часть участков уже давно были розданы администрацией Владивостока под различные льготные программы.