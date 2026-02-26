В Иркутске отозвали декларации на сливочное масло

Специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия остановили действие двух деклараций соответствия на сливочное масло местного производителя. Проверка проводилась по данным информационных систем «Меркурий» и «Росаккредитация».
Нарушения выявили у компании ООО «МСЗ Горно-Алтайск», зарегистрированной в Иркутске. Под сомнение попала безопасность масла «Традиционное», «Крестьянское» и «Любительское», выпускаемого под торговыми марками «МСЗ Горно-Алтайск», «Рост», «ПРОСТО», «Крымское» и «Золотой резерв».
Как выяснили специалисты, в протоколах испытаний отсутствовали данные о проверке органолептических свойств продукции, а также о наличии токсинов, антибиотиков, плесени и соматических клеток. Таким образом, фактически безопасность масла подтверждена не была.
20 февраля действие деклараций прекратили. Производителю объявлено предостережение. Всего с начала 2026 года в регионе уже отозвали девять деклараций на различные пищевые продукты.
