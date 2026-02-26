«ВТБ мои инвестиции» назвали фаворитов среди акций финансового сектора

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. «ВТБ мои инвестиции» назвали акции ДОМ.РФ, Московской биржи, банка «Санкт-Петербург», «Ренессанс страхования», Сбербанка, а также бумаги «Т-технологий» и Совкомбанка фаворитами финансового сектора на российском рынке акций. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ВТБ.
«Сохранение жесткой денежно-кредитной политики, замедление экономического роста и усиление давления со стороны регулирования, по мнению аналитиков, могут ограничивать потенциал роста чистой прибыли, активов и выплаты дивидендов, особенно в первом полугодии. Тем не менее аналитики “ВТБ мои инвестиции” считают акции компаний финансового сектора фаворитами на рынке. Аналитики выделяют дивидендные истории — акции ДОМ.РФ, Московской биржи, банка “Санкт-Петербург”, “Ренессанс страхования”, Сбербанка, а также истории роста — “Т-технологий”, Совкомбанк», — отмечается в сообщении.
По прогнозам инвестиционного стратега «ВТБ мои инвестиции» Станислава Клещева, чистая прибыль и размер дивиденда Московской биржи размером 20 рублей на акцию за 2025 год могут снизиться на 24% год к году. «Тем не менее это соответствует дивидендной доходности 11%, что мы считаем привлекательным уровнем», — отметил он.
В то же время, по словам Клещева, группа ДОМ.РФ нацелена как на выплату дивидендов, так и на рост активов. «В такой ситуации мы не видим помех для выполнения этих целей по мере смягчения денежно-кредитной политики и учитывая существующий запас по капиталу. На этот год менеджмент прогнозирует рост чистой прибыли на 15% год к году, до уровня выше 100 млрд рублей», — добавил он.
Клещев также отметил, что у банка «Санкт-Петербург» и Сбербанка есть запас по капиталу, достаточный для обеспечения роста активов и выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за 2025 год. «Это транслируется в ожидаемую дивидендную доходность 12−15%», — сказал он.
Другие бумаги сектора.
В то же время, в следующие 12 месяцев аналитики «ВТБ мои инвестиции» прогнозируют дивидендную доходность по акциям «Ренессанс страхования» на уровне 14% при норме выплаты 50%.
Что касается акций «Т-технологий», аналитики ожидают существенного роста чистой прибыли за счет поддержания темпов роста активов и эффективного увеличения LTV клиентов из-за замедления роста клиентской базы. «По нашему мнению, особенность структуры владения в рамках холдинга позволит “Т-технологиям” продолжить активное развитие небанковского бизнеса — инвестиционные услуги, лизинг, страхование и прочее», — добавил Клещев.
По акциям Совкомбанка аналитики отмечают, что в 2025 году чистая прибыль банка существенно снизилась из-за разовых событий и увеличения отчислений в резервы. «Между тем Совкомбанк является бенефициаром снижения процентных ставок. В этом году чистая прибыль может вырасти больше, чем на 50% год к году за счет увеличения бизнеса. Аналитики брокера отмечают зависимость финансового результата от разовых событий», — заключили в пресс-службе.