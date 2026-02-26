«ВТБ мои инвестиции» назвали фаворитов среди акций финансового сектора

В то же время, по словам Клещева, группа ДОМ.РФ нацелена как на выплату дивидендов, так и на рост активов. «В такой ситуации мы не видим помех для выполнения этих целей по мере смягчения денежно-кредитной политики и учитывая существующий запас по капиталу. На этот год менеджмент прогнозирует рост чистой прибыли на 15% год к году, до уровня выше 100 млрд рублей», — добавил он.