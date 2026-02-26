В Иркутской области благодаря модернизации коммунальной инфраструктуры улучшилось качество водоснабжения

Губернатор напомнил, что в 2025 году началась федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках этой программы был проведен капитальный ремонт магистрального водопровода от контррезервуаров до поселка Усть-Ордынский в Эхирит-Булагатском районе. Общая протяженность отремонтированных сетей составила 16,2 км, что улучшило качество водоснабжения для 15 364 человек.