В Иркутской области благодаря модернизации коммунальной инфраструктуры улучшилось качество водоснабжения

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на совещании о развитии жилищно-коммунального хозяйства региона. Мероприятие прошло под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексея Ересько.
Кобзев отметил, что правительство региона активно работает над модернизацией коммунальной инфраструктуры и повышением надежности объектов жилищно-коммунального комплекса Приангарья. Эти мероприятия реализуются совместно с федеральными органами власти, местным самоуправлением и ресурсоснабжающими организациями. С 2019 года в Иркутской области построено и реконструировано 24 объекта питьевого водоснабжения и водоподготовки.
Губернатор напомнил, что в 2025 году началась федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках этой программы был проведен капитальный ремонт магистрального водопровода от контррезервуаров до поселка Усть-Ордынский в Эхирит-Булагатском районе. Общая протяженность отремонтированных сетей составила 16,2 км, что улучшило качество водоснабжения для 15 364 человек.
Также завершено строительство магистральных водопроводных сетей протяженностью 3,6 км в селе Пивовариха Иркутского муниципального округа, что улучшило качество коммунальных услуг для более чем 13 тысяч человек и снизило риски возникновения коммунальных аварий.
В 2026 году в Иркутской области планируется реализовать пять проектов модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта. На эти проекты предусмотрено более 693 млн рублей, из которых свыше 433,9 млн — средства федерального бюджета.
Продолжается строительство системы водоснабжения с новой резервной скважиной и прокладкой линии водопровода в селе Оек Иркутского муниципального округа. Также ведется строительство водовода в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района, начатое в 2025 году.
В Саянске приступили к капитальному ремонту магистрального водовода от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема. В 2026 году начнется капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от реки Оки до очистных сооружений в Саянске.
Кроме того, в этом году планируется капитальный ремонт магистрального водопровода от насосной станции № 2 до деревни Чемодариха и водопровода от деревни Чемодариха до поселка Штольня в Черемхово.
На совещании также обсудили ликвидацию коммунальной аварии в городе Бодайбо. Мэр города Евгений Юмашев доложил, что теплоснабжение восстановлено во всех домах и социально значимых учреждениях, попавших в зону чрезвычайной ситуации. Ведутся работы по подключению домов к системе холодного водоснабжения и восстановлению канализации.
Еще одной темой обсуждения стало прохождение отопительного периода в Иркутской области. Особое внимание уделяется Ангарскому городскому округу, где в декабре 2025 года произошла авария на ТЭЦ-9 ООО «Байкальская энергетическая компания», являющейся основным источником теплоснабжения города. В Байкальске также реализуются мероприятия по переводу города на электроотопление, включая строительство электрокотельных и развитие электросетевой инфраструктуры.