Хайнань за новогодние каникулы принял 12,3 млн туристов

ХАЙКОУ, 26 февраля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань в период празднования Нового года по лунному календарю (Праздника весны, 15−23 февраля) приняла 12,32 млн туристов, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом пишет местная газета «Хайнань жибао» со ссылкой на провинциальное Управление по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта.