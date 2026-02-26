В Беларуси минимальная сумма одного из налогов составит 45 рублей с 1 июля. Подробности сообщает Министерство финансов.
В ведомстве пояснили, что с 1 июля 2026 года минимальная сумма налога на профессиональный доход составит не менее 45 рублей. И привели пример. Белорус, который платит НПД, в августе получил доход 100 рублей. По ставке 10% сумма налога составляет 10 рублей.
«Однако сумма НПД к уплате будет 45 рублей, так как 10 рублей меньше установленного минимума», — отметили в Министерстве финансов.
Указанное ужесточение направлено на физических лиц, псевдозанятых в экономике. Кроме того, это направлено на обеспечение постепенного справедливого участия самозанятых в финансировании государственных расходов.
В Минфине добавили, что применение налога на профдоход прекращается в случае неуплаты три раза подряд в установленные сроки. Уплата указанного налога осуществляется не позднее 22 числа месяца. Вернуться на НПД можно будет не ранее чем через полгода.
Изменения затронут и индивидуальных предпринимателей, которые платят единый налог. В том случае, если их выручка превысит сумму единого налога в 40 раз, то необходимо будет доплатить еще 6% с данной суммы превышения.
