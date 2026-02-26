Квота для частников: как изменится рынок такси в Приморье с марта

«С 1 марта 2026 года краевые власти смогут устанавливать количество легковых транспортных средств, которые будут внесены в региональный реестр и смогут работать в сфере перевозки пассажиров. Кроме того, определяется порядок учета и рассмотрения уведомлений о внесении сведений о транспортном средстве, которое принадлежит физическому лицу на праве собственности более шести месяцев и соответствует установленной квоте», — сообщила депутат краевого парламента Юлия Пак.
Согласно поправкам в статью 3 краевого закона, правительство Приморья теперь сможет регулировать численность такси в региональном реестре и порядок приема заявок от водителей на собственных авто. Для частников установлена квота на 2026 год — 25% от количества машин, которые были в реестре на 28 февраля.
Следить за заполнением квоты можно будет онлайн: власти обязаны ежеквартально обновлять на своем сайте данные о свободных местах. Упрощенный учет для личных транспортных средств сохранится до 2033 года.
Напомним, с 1 марта 2026 года в России начинает действовать закон о локализации такси, который окончательно определит перечень автомобилей, разрешенных для работы в сфере пассажирских перевозок. Для ряда регионов, включая Калининградскую область, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, предусмотрены отсрочки вступления норм в силу.
Также принят закон о квоте для самозанятых водителей — 25% от всего таксопарка региона. Это даст им возможность работать на личных иномарках вне списка локализованных моделей при двух условиях: машина в собственности от шести месяцев и за рулем — сам владелец.