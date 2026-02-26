Власти сказали, кем надо работать в Минске, чтобы зарабатывать 7 513 рублей в месяц

Главстат сообщил, что в январе 2026 года номинальная начисленная средняя заработная плата в белорусской столице составила 3 747,8 рубля. Также ведомство назвало сферы с самыми высокими зарплатами. Так, самой высокой оказалась заработная плата сотрудников информации и связи. Она составила 7 513,6 рубля. На втором месте оказалась финансовая и страховая сфера. Работники получают 5 810,5 рубля.