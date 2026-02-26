Власти сказали, кем надо работать в Минске, чтобы зарабатывать 7 513 рублей в месяц

Власти сказали, кем работать в Минске, чтобы зарабатывать 7 513 рублей в месяц. Информация опубликована на сайте Главного статистического управления Минска.
Главстат сообщил, что в январе 2026 года номинальная начисленная средняя заработная плата в белорусской столице составила 3 747,8 рубля. Также ведомство назвало сферы с самыми высокими зарплатами. Так, самой высокой оказалась заработная плата сотрудников информации и связи. Она составила 7 513,6 рубля. На втором месте оказалась финансовая и страховая сфера. Работники получают 5 810,5 рубля.
В Минске заработная плата строителей в январе составила 3 859,1 рубля, а занятых в профессиональной, научной и технической деятельности — 3 819,3 рубля. Средняя зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве зарплата составила 3 538,7 рубля, в транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской службе — 3 491,5 рубля.
Что касается оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, то средняя заработная плата оказалась 3 345,8 рубля. В промышленности они составила 3 222,9 рубля. В сфере творчества спорта, развлечений и отдыха средний заработок достиг 3 107,1 рубля.