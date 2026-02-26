Почти год добивается прокуратура Приморья новых квартир для жильцов рассыпающегося дома

Дело было возбуждено в мае 2025 года. В июле жильцы забили тревогу ещё громче: в одной из квартир дома обрушилась часть потолочного перекрытия, но на тот момент никаких мер по расселению предпринимать не начали, только прокуратура инициировала процесс признания дома аварийным.
По результатам вмешательства прокуратуры в августе 2025 года дом получил аварийный статус и был признан подлежащим расселению, установлен срок — до мая 2026 года.
На текущий момент расселение всё ещё не ведётся. Жильцы периодически пишут о своём опасном положении, о них вспоминает Бастрыкин, а проблема не решается.
Тем временем расследование уголовного дела о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) завершено. Обвиняемый — начальник управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района. Обвинительное заключение в отношении чиновника районный прокурор утвердил ещё в ноябре 2025 года, сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в Надеждинском районном суде.
Вина фигуранта состоит в том, что он длительное время не принимал мер по выбору управляющей организации, в связи с чем дом надлежащим образом не обслуживался, что привело к его аварийному состоянию.
Прокуратура всё ещё контролирует соблюдение прав граждан Тавричанки на безопасное благоустроенное жильё.