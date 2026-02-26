Почти год добивается прокуратура Приморья новых квартир для жильцов рассыпающегося дома

Дело было возбуждено в мае 2025 года. В июле жильцы забили тревогу ещё громче: в одной из квартир дома обрушилась часть потолочного перекрытия, но на тот момент никаких мер по расселению предпринимать не начали, только прокуратура инициировала процесс признания дома аварийным.