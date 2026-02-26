В 2027 году в России решат, что может называться пивом: в силу вступит новый ГОСТ

С 2027 год в России вступит в силу новый ГОСТ, который позволит производителям использовать разные солоды для приготовления пенного напитка. Кроме того, в документе четко пропишут, что именно может называться пивом. Об этом в интервью ТАСС сообщила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.
«С 1 января 2027 года вступает в силу новый национальный стандарт — ГОСТ Р 72295−2025 “Пиво. Общие технические условия”, который приведет к изменениям в мире российского пивоварения. Он заменит устаревший стандарт 2012 года», — сказала эксперт.
Эксперт напомнила также, что ГОСТ по-прежнему останется добровольным. Изменятся «правила игры» — будет четко прописано, какой именно напиток будет вправе называться пивом.
Если производитель захочет именовать свой продукт «пивом», то придется соблюдать ГОСТ и только по нему производить пенный напиток, соблюдая все требования. Если же бизнесмены соберутся отступать от этих параметров, им придется уходить в категорию «пивной напиток».
Вместе с тем, эксперты констатируют — в России заметно упал спрос на пиво после летнего ажиотажа. В 2025 году на рынок сильно давили возросшие акцизы и увеличение затрат производителей. А в 2026 году ситуацию изменит введение базовой ставки НДС в 22%.
