В 2027 году в России решат, что может называться пивом: в силу вступит новый ГОСТ

С 2027 год в России вступит в силу новый ГОСТ, который позволит производителям использовать разные солоды для приготовления пенного напитка. Кроме того, в документе четко пропишут, что именно может называться пивом. Об этом в интервью ТАСС сообщила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.