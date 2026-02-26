В Татарстане утвердили список ремесленных товаров без обязательной маркировки

Под действие документа попадают предметы из натуральной и композиционной кожи, трикотажные изделия, верхняя одежда из искусственного меха, фетра и нетканых материалов. В перечне оказались пальто, куртки, плащи, ветровки, мужские и женские рубашки, блузы, шарфы, галстуки, спортивные костюмы, пиджаки, брюки, юбки, платья, свитеры и жилеты.