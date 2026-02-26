Ричмонд
В Татарстане утвердили список ремесленных товаров без обязательной маркировки

В него вошли различные виды одежды, обуви и текстильных изделий.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, утверждающее перечень продуктов ремесленной деятельности, освобожденных от обязательной маркировки средствами идентификации. В список вошли различные виды одежды, обуви и текстильных изделий.

Под действие документа попадают предметы из натуральной и композиционной кожи, трикотажные изделия, верхняя одежда из искусственного меха, фетра и нетканых материалов. В перечне оказались пальто, куртки, плащи, ветровки, мужские и женские рубашки, блузы, шарфы, галстуки, спортивные костюмы, пиджаки, брюки, юбки, платья, свитеры и жилеты.

Также от маркировки освобождены майки, фуфайки, нижнее белье, пижамы, купальные и домашние халаты, чулочно-носочные изделия, перчатки, головные уборы, корсетные изделия. В список вошли постельное, столовое и кухонное белье, обувные товары, детская одежда и купальные костюмы.

Постановление направлено на поддержку ремесленников и снижение административной нагрузки на субъекты малого предпринимательства в сфере народных промыслов и ремесленной деятельности.

Напомним, власти Татарстана представят концепцию возрождения народных промыслов. Проект постановления правительства республики уже проходит антикоррупционную экспертизу.