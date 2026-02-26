S7 Airlines увеличила пассажиропоток в аэропорту Новосибирска на 7%

География полетов S7 из Новосибирска в зимнем сезоне, который действует с 26 октября 2025 года по 28 марта 2026 года, включает 74 направления. Была расширена международная полетная программа, в том числе в Дубай, Таиланд и Китай. Открыто новое направление из Новосибирска в Андижан и Бухару (Узбекистан), а также Шымкент (Казахстан). Также увеличилась частота полетов по внутренним маршрутам — из Новосибирска в Иркутск, Казань, Уфу и Нерюнгри.