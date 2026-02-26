Ричмонд
Energocom: запасы газа на холодный сезон почти полностью использованы

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Компания Energocom израсходована около 134 миллионов кубометров природного газа в отопительный сезон в Молдове.

По данным компании, эти объемы поступили из запасов, созданных до 1 ноября 2025 года, в соответствии с обязательством по хранению не менее 15% от годового потребления страны.

В начале холодного сезона у Energocom было более 100 миллионов кубометров газа, хранившегося на Украине, и еще 30 миллионов кубометров на складах в других странах по агентским контрактам. В период с ноября 2025 года по 18 февраля 2026 года эти запасы постепенно израсходовались, и в настоящее время на складах остается около восемь миллионов кубометров.

«Использование коммерческих запасов позволило нам покрыть пиковые нагрузки потребления и избежать дополнительного давления на рынок в критические периоды, как это было в январе текущего года, когда наблюдались низкие температуры и высокий спрос на газ. В то же время сохранение запасов безопасности гарантирует, что у Молдовы имеются стратегические резервы на случай чрезвычайных ситуаций», — заявил врио гендиректора компании Евгений Бузату.

Согласно действующему законодательству, обязательство по созданию запасов распространяется на всех поставщиков природного газа пропорционально их рыночной доле и направлено на обеспечение гибкости и безопасности в периоды повышенного потребления или рыночной волатильности.

Запасы природного газа в Республике Молдова формируются из двух основных категорий. Это коммерческие запасы, созданные поставщиками, включая Energocom, в размере 15% от годового потребления, которые в настоящее время используются для оптимизации портфеля и покрытия пикового спроса, и страховые запасы в объеме около 50 миллионов кубометров, созданные государством и управляемые Energocom. Эти объемы могут быть использованы исключительно в чрезвычайных ситуациях по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, обеспечивая объем, эквивалентный потреблению газа на правом берегу примерно на десять дней.