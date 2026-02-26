Energocom: запасы газа на холодный сезон почти полностью использованы

В начале холодного сезона у Energocom было более 100 миллионов кубометров газа, хранившегося на Украине, и еще 30 миллионов кубометров на складах в других странах по агентским контрактам. В период с ноября 2025 года по 18 февраля 2026 года эти запасы постепенно израсходовались, и в настоящее время на складах остается около восемь миллионов кубометров.