Мэрия Новосибирска скорректирует схему развития метрополитена к апрелю

В апреле 2026 года планируется завершить корректировку генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена. Муниципальный контракт на выполнение работ был заключён 21 июля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
«Скорректированный документ позволит учесть актуальные транспортные потребности жителей растущего города и перспективы развития территорий. Новая схема заменит старую редакцию, которая потеряла актуальность из-за нелинейного развития районов. Глава города уточнил, что предварительно приоритетным направлением остаётся Дзержинская линия. Речь идёт о строительстве двух новых станций и метродепо. Кроме того, в настоящий момент проект левого перегонного тоннеля от “Берёзовой рощи” до “Золотой Нивы” уже готов и находится на экспертизе», — сообщили в мэрии.
В 2025 году для метрополитена приобрели пять пятивагонных составов «Ермак», которые уже работают на линии. Также продолжается модернизация станций: внедрена оплата проезда по лицу (Face ID), а на станциях «Речной вокзал» и «Площадь Ленина» установили турникеты нового поколения. В планах на 2026 год замена турникетов на станции «Октябрьская».