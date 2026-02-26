Китайцы взвинтили цены на оптоволокно для России в 2,5−4 раза

Конкретные цифры роста цен наглядно показывают масштаб проблемы. Волокно марки G.652D — самое востребованное для строительства сетей операторов связи — в начале 2025 года стоило в Китае 16 юаней за один километр. К концу 2025 года цена поднялась до 25 юаней. Уже в январе 2026 года она достигла 40 юаней за километр. Таким образом, за год стоимость выросла более чем в 2,5 раза, а в отдельные периоды — в четыре раза.