Китайцы взвинтили цены на оптоволокно для России в 2,5−4 раза

Китайские поставщики с начала 2026 года подняли цены на оптоволокно для российских заказчиков в 2,5−4 раза. Информацию об этом «Ведомостям» предоставила директор по развитию и эксплуатации услуг связи инфраструктурного оператора связи и ИТ-интегратора. Ее слова подтвердили российские производители оптического кабеля, а также один из крупнейших магистральных операторов РФ.
Дефицит оптоволокна нарастает не только в России, но и во всем мире. Главный драйвер — взрывной спрос на технологии искусственного интеллекта, который требует огромных объемов высокоскоростных линий связи. На Китай приходится свыше 60 процентов мирового производства оптического волокна. Российские заказчики традиционно закупают материал именно по ценам китайского рынка.
Конкретные цифры роста цен наглядно показывают масштаб проблемы. Волокно марки G.652D — самое востребованное для строительства сетей операторов связи — в начале 2025 года стоило в Китае 16 юаней за один километр. К концу 2025 года цена поднялась до 25 юаней. Уже в январе 2026 года она достигла 40 юаней за километр. Таким образом, за год стоимость выросла более чем в 2,5 раза, а в отдельные периоды — в четыре раза.
Генеральный директор группы компаний, специализирующейся на информации и аналитике в сфере ИКТ, телекоммуникаций и ИТ отметил, что российские компании полностью зависят от китайских поставок. Отечественное производство не покрывает даже малой доли потребности. В результате телекомрынок столкнулся с двойным ударом: резким удорожанием и риском физической нехватки материала.
Эксперты прогнозируют, что рост цен неизбежно отразится на стоимости строительства и обслуживания сетей связи по всей стране. Это может привести к подорожанию тарифов для конечных пользователей, замедлению цифровизации и задержкам крупных инфраструктурных проектов. Некоторые операторы уже приостановили тендеры и пересматривают планы на 2026−2027 годы.
Читайте также: 320 добровольцев ищут бесследно пропавшую девочку в российском городе.