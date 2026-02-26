Ричмонд
Начальник управления МВД предложил ограничить продажу алкоголя в НСО

Андрей Кульков на сессии Заксобрания 26 февраля заявил, что доступность спиртного влияет на преступность.

Источник: Om1 Новосибирск

Начальник Главного управления МВД по Новосибирской области Андрей Кульков выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя в регионе. С таким предложением он обратился к депутатам Законодательного собрания на сессии 26 февраля 2026 года. Информация опубликована в официальном Telegram-канале регионального парламента.

«Считаем целесообразным принять региональный закон, который сократит разрешённое время продажи алкоголя или полностью запретит его в определённых условиях. В Новосибирской области шестая часть всех правонарушений совершается лицами в состоянии опьянения», — заявил Андрей Кульков.

В качестве примера глава региональной полиции привёл Алтайский край, где осенью 2025 года ввели запрет на продажу спиртного по воскресеньям и праздникам, а также сократили часы продажи в остальные дни. Вопрос о возможных последствиях таких мер, включая риск роста нелегальной торговли, остаётся открытым. Ранее власти других регионов не поясняли, как запреты влияют на ситуацию с качеством продукции и потреблением.