Начальник управления МВД предложил ограничить продажу алкоголя в НСО

В качестве примера глава региональной полиции привёл Алтайский край, где осенью 2025 года ввели запрет на продажу спиртного по воскресеньям и праздникам, а также сократили часы продажи в остальные дни. Вопрос о возможных последствиях таких мер, включая риск роста нелегальной торговли, остаётся открытым. Ранее власти других регионов не поясняли, как запреты влияют на ситуацию с качеством продукции и потреблением.