Под Новосибирском отремонтируют два участка дороги в Татарском районе

В регионе начали подготовку к ремонту двух участков дороги «992 км а/д “Р-254” Купино — Карасук» на территории Татарского района. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.
Контракт на проведение работ заключили с подрядной организацией ООО «Стройкабель». Ремонтировать будут два проблемных участка общей протяженностью 2,752 км: с 2 по 3 км; с 6+248 по 8+000 км. Ремонт здесь не проводили несколько нормативных сроков.
Подрядчик должен выполнить комплекс работ по исправлению продольного и поперечного профиля дороги. Также обновят дорожное покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Помимо этого, в обязанности входит замена элементов обустройства: дорожных знаков, сигнальных столбиков. Начать ремонтные работы должны весной 2026 года. Согласно условиям контракта, работы должны успеть завершить до 15 июля.
Как сообщала КП-Новосибирск, ремонтные работы автодороги «992 км а/д “Р-254” — Купино — Карасук» также продолжат в Чистоозерном районе области.