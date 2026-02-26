Под Новосибирском отремонтируют два участка дороги в Татарском районе

Контракт на проведение работ заключили с подрядной организацией ООО «Стройкабель». Ремонтировать будут два проблемных участка общей протяженностью 2,752 км: с 2 по 3 км; с 6+248 по 8+000 км. Ремонт здесь не проводили несколько нормативных сроков.