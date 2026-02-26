Власти и РЖД подписали соглашение о развитии рельсового каркаса Новосибирска

В Новосибирске официально запустили программу развития «рельсового каркаса» агломерации. Власти и РЖД объединят усилия, чтобы интегрировать метро, трамваи и пригородные электрички в единую транспортную сеть.
26 февраля губернатор Андрей Травников, мэр Максим Кудрявцев и начальник ЗСЖД Александр Грицай подписали соглашение на 2026−2031 годы. Документ предусматривает развитие железнодорожного сообщения с Академгородком и Бердском, создание транспортно-пересадочных узлов и запуск проекта «Городская железная дорога».
— «Российские железные дороги» — крупнейшая компания, надежный партнер для области и для города. Сложно вспомнить сферы, где бы мы не участвовали и не реализовали совместные проекты: это и развитие экономики, и развитие социальной сферы, медицины, спорта, образовательные проекты, конечно же, проекты, связанные с патриотическим воспитанием и помощью нашим землякам, которые участвуют в специальной военной операции, — прокомментировал губернатор Травников.
Особое внимание — реконструкции остановок «Речной вокзал» и «Гагаринская», а также организации пересадочного узла у станции «Новосибирск-Главный». В перспективе — запуск железнодорожного сообщения с аэропортом Толмачево.
Планируется внедрение единых билетов на разные виды транспорта: электричка и автобус, электричка и метро.