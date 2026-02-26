Власти и РЖД подписали соглашение о развитии рельсового каркаса Новосибирска

— «Российские железные дороги» — крупнейшая компания, надежный партнер для области и для города. Сложно вспомнить сферы, где бы мы не участвовали и не реализовали совместные проекты: это и развитие экономики, и развитие социальной сферы, медицины, спорта, образовательные проекты, конечно же, проекты, связанные с патриотическим воспитанием и помощью нашим землякам, которые участвуют в специальной военной операции, — прокомментировал губернатор Травников.